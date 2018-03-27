Наличный доллар во вторник упал до 26,36 гривен

Наличный евро набрал 16 копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,36 гривен, а евро можно купить по 32,88 гривны.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,50- 26,21, продажи 26,23-26,60 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,1097, продажи - 26,3594 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 31,50-32,55, продажи 32,55 - 33,31 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,3321, продажи - 32,8786 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 3,000- 4,550, продажи - 4,500-6,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,234, продажи 4,678 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в понедельник, 26 марта 2018 года, наличный доллар повысился на копейку. Наличный евро набрал 10 копеек. Таким образом вчера доллар продавался по 26,38 гривен, а евро можно было купить по 32,72 гривны.