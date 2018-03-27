12:15 27.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Наличный доллар во вторник упал до 26,36 гривен

В обменных пунктах Украины во вторник, 27 марта 2018 года, наличный доллар потерял две копейки.

Наличный доллар во вторник упал до 26,36 гривен

Наличный евро набрал 16 копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,36 гривен, а евро можно купить по 32,88 гривны.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,50- 26,21, продажи 26,23-26,60 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,1097, продажи - 26,3594 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 31,50-32,55, продажи 32,55 - 33,31 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,3321, продажи - 32,8786 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 3,000- 4,550, продажи - 4,500-6,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,234, продажи 4,678 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в понедельник, 26 марта 2018 года, наличный доллар повысился на копейку. Наличный евро набрал 10 копеек. Таким образом вчера доллар продавался по 26,38 гривен, а евро можно было купить по 32,72 гривны.


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