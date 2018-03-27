16:15 27.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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"Нафтогаз" и "Газпром" ведут переговоры о расторжении контрактов

Российская транснациональная энергетическая корпорация"Газпром" и национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" официально начали переговоры о расторжении контрактов на поставку и транзит газа.

Об этом сообщил заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев, как информируют российские СМИ.

Медведев подтвердил, что на прошлой неделе действительно произошла встреча "Газпрома" и "Нафтогаза Украины" с целью начала переговорного процесса касательно процедуры по расторжению контрактов на поставку и транзит газа начался.

Как он прокомментировал, "Газпром" не один раз сообщал "Нафтогазу", что не станет соглашаться с решением Стокгольмского арбитража по транзитному контракту.

Также Медведев добавил, что апелляция по этому делу будет подана до конца текущего месяца.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", с начала стартовавшего 24 октября 2017 года отопительного сезона Украина снизила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) в два раза, или до 7,958 млрд куб. м.


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