"Газпром" решил не выполнять решения суда по поводу "Нафтогаза"

Об этом сообщают в пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины".

Как известно, НАК "Нафтогаз Украины" и российский "Газпром" в ходе встречи обсудили последующие действия после того, как "Нафтогаз" выиграл у российской компании два иска по контрактам на транзит и поставку газа в Стокгольмском арбитраже.

В пресс-службе сообщили, что тем не менее "Газпром" дал понять, что компания отказывается возобновлять поставки в Украину по велению суда, и не стала подтверждать, что будет выплачивать 2,6 миллиарда долларов Украине.

Разумеется, оба арбитражных решения являются обязательными к выполнению и оспорить их можно лишь процедурно. Известно, что за каждый день просрочки, начиная с 1 марта, "Газпром" будет должен заплатить пеню в 526 тыс. долларов. Позицию "Газпрома" в ходе встречи объясняют тем, чтобы внести поправки в контракты или расторгнуть их для отмены решений Стокгольмского трибунала.

Руководство "Нафтогаза" считает позицию "Газпрома" неприемлемой и отказалось от поступивших предложений российской стороны по этому поводу.

Компании решили провести еще одни переговоров в апреле, в ходе которых "Газпром" также будет комментировать требования к пересмотру тарифов "Нафтогаза" и использование украинской газотранспортной системы для транзита газа из России в ЕС после истечения срока действия контракта в 2019 году.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", российская транснациональная энергетическая корпорация "Газпром" и национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" официально начали переговоры о расторжении контрактов на поставку и транзит газа.