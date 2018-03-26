10:33 26.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине за последние дни сожгли рекордное количество угля

В Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины сообщили, что запасы угля на ТЭС и ТЭЦ за неделю уменьшились примерно на 96,1 тысяч тонн.

В Украине за последние дни сожгли рекордное количество угля

По информации ведомства, на сегодняшний день, 26 марта, в Украине сохраняется 1 млн 660 тысяч тонн угля газовой и антрацитовой групп. В то время как по состоянию на 19 марта уровень запасов достигал 1 млн 756,1 тысяч тонн угля.

Таким образом, за неделю запасы уменьшились на 96,1 тысяч тонн или на 5,5%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Кабинет министров Украины до конца марта согласует механизм выделения финансов на модернизацию шахт. Правительство выделит на эти цели миллиард гривен. 

При этом глава правительства Владимир Гройсман заверил, что необходимо инвестировать туда, где никто не украдет, и где можно заложить возможности для увеличения добычи угля.


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