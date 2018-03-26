18:15 26.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100189627:test

В Украине сократилось производство легальной водки

В Украине резко сократилось легальное производство таких алкогольных напитков, как водка, коньяк и бренди, несмотря на что выпуск пива и ликеров проявляет возростание. Об этом сообщает Государственной службы статистики Украины.

В Украине сократилось производство легальной водки

По данным ведомства, за первые два месяца 2018 года в Украине было произведено 1,68 млрд дал водки и других крепких спиртных напитков. Это число на 56,2% меньше, если сравнить его с таким же периодом 2017 года.

В частности, было меньше выпущено коньяков и бренди - 252 млн дал, что на 21,9% ниже, чем за январь-февраль прошлого года.

Хотя, как сообщают сппециалисты Государственной службы статистики, производство пива выросло на 3,4% и достигло 1,94 млн дал. Помимо этого был установлен рост в выпуске ликеров - за первые два месяца этого года произвели более 1 млрд дал алкогольного напитка. Это на 29,2% больше по сравнению с прошлым годом.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Украине с 1 марта существенно понизились цены на ряд социальных продуктов питания.


Поделиться
Читайте также:
 
Савченко разрешили увидеться с матерью Тридцати населенным пунктам Одесской области угрожает потоп Судебное решение: организатор афер Questra World, A.G.A.M. и Forex Trend Павел Крымов будет находится в СИЗО до 5 августа Украина хочет выйти на программу углубленного партнерства с НАТО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив