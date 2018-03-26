В России предложили судебную защиту прав владельцев криптовалют

Авторами проекта стали председатель Думы Вячеслав Володин и председатель думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Как сообщает ведомство, в Гражданском кодексе планируют закрепить стандартные понятия, которые позволяют регулировать рынок новых объектов экономических отношений, таких как токены и криптовалюты, и предоставить законные условия для заключения и внедрения в жизнь сделок цифровой среды.

Также законопроект устанавливает возможность судебной защиты граждан и организаций, которые есть владельцами указанных активов.

Внедрение токенов и криптовалют в форме "цифровых прав" в число объектов гражданских прав создаст правовую основу для системы налогообложения таких объектов и майнинга.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", сегодня 26 марта 2018 года, стоимость популярной криптовалюты биткоин находиться в районе отметки в 8,5 тыс. долларов за монету.