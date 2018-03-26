15:30 26.03.2018 | Экономика | Новости
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В России предложили судебную защиту прав владельцев криптовалют

В России в Думу внесли законопроект, который гласит от том, что в Гражданском кодексе должны появиться понятия "цифрового права" и "цифровых денег", что будет не давать выводить активы в криптовалюты в случае банкротствеа и защитит права инвесторов криптовалюты. Об этом сообщает пресс-служба Государственной Думы Российской Федерации.

В России предложили судебную защиту прав владельцев криптовалют

Авторами проекта стали председатель Думы Вячеслав Володин и председатель думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Как сообщает ведомство, в Гражданском кодексе планируют закрепить стандартные понятия, которые позволяют регулировать рынок новых объектов экономических отношений, таких как токены и криптовалюты, и предоставить законные условия для заключения и внедрения в жизнь сделок цифровой среды.

Также законопроект устанавливает возможность судебной защиты граждан и организаций, которые есть владельцами указанных активов.

Внедрение токенов и криптовалют в форме "цифровых прав" в число объектов гражданских прав создаст правовую основу для системы налогообложения таких объектов и майнинга.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", сегодня 26 марта 2018 года, стоимость популярной криптовалюты биткоин находиться в районе отметки в 8,5 тыс. долларов за монету.


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