В Министерстве юстиции решили, как взыскать с Газпрома 2,6 млрд долларов

Что касается активов на территории других стран Петренко заявил, что у сотрудников Министерства юстиции есть план. В частности, эту инструкцию чиновник не станет оглашать, потому что она должна стать неожиданностью для российской кампании.

Как известно, 28 февраля Стокгольмский арбитраж принял решение в пользу требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита. Этим завершился долгий конфликт между компаниями. Высшая инстанция обязала Газпром доплатить Нафтогазу 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа Газпром должен доплатить НАК 2,56 млрд долларов.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", все активы российского "Газпрома", которые находились на территории Украины, уже конфискованы в пользу государственного бюджета.