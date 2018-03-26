12:59 26.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В марте на пенсии украинцам направлено более 30 миллиардов гривен - ПФУ

Пенсионный фонд Украина завершил финансирование пенсий за март.

В марте на пенсии украинцам направлено более 30 миллиардов гривен - ПФУ

Согласно графику подневного финансирования пенсионных выплат Фонд еще 23 марта полностью завершил выплаты за текущий месяц. Об этом в понедельник, 26 марта, сообщила пресс-служба ПФУ.

При этом в Фонде заверили, что на обеспечение пенсионный выплат в этом месяце Фонд выделил 30,5 миллиардов гривен.

Напомним, повышенные пенсии уже получили 15,3 тысячи пенсионеров-военнослужащих на общую сумму более 62 миллионов гривен.

Как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Украины Владимир Гройсман, заверил, что первые выплаты повышенных пенсий военнослужащим начнутся уже в конце марта. Со второй половины марта Пенсионный фонд начнет выплаты перечисленных пенсий. Основные выплаты начнутся с 1 апреля, пояснил глава правительства, добавив, что пенсии будут пересчитаны с 1 января 2018 года.


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