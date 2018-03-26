12:15 26.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украинские запасы угля снизились в очередной раз

Втечении прошлой недели в Укрине значительно сократились запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний уменьшились: на 6,9% (то есть на 102,9 тысяч тонн). Теперь уровень наших запасов - 1 млн 384,4 тысяч тонн. Об этом сообщает Министерство энергетики и угольной промышленности Украины.

Украинские запасы угля снизились в очередной раз

В период с 19 по 26 марта склады углей дефицитной антрацитовой группы сократились на 16,5% (то есть 81,8 тысяч тонн). В данный момент этого вида угля в стране находиться до 414 тысяч тонн.

Газовая группа угля понизилась на 2,1% (на 21,1 тысяч тонн), после чего его украинские запасы составили 970,4 тысяч тонн.

По данным ведомства, уровень угля на складах ТЭЦ Украины в течении недели выросли на 2,6% (на 6,9 тыс. тонн), после чего общий уровень составил 275,6 тысяч тонн. Так же сейчас запасы угля антрацита выше показателя за 19 марта на 2,1% (на 4,5 тысяч тонн) и составляет 218,9 тысяч тонн, а склады с газовым повысились на 4,2% (на 2,3 тысяч тонн), что в общем равняется сумме 56,6 тысяч тонн.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", соглашение о поставках антрацита из Америки в Украину стало взаимовыгодным для сторон, так, как коммунальные предприятия в США переходят с угля на газ и альтернативные источники энергии.


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