Украинские запасы угля снизились в очередной раз

В период с 19 по 26 марта склады углей дефицитной антрацитовой группы сократились на 16,5% (то есть 81,8 тысяч тонн). В данный момент этого вида угля в стране находиться до 414 тысяч тонн.

Газовая группа угля понизилась на 2,1% (на 21,1 тысяч тонн), после чего его украинские запасы составили 970,4 тысяч тонн.

По данным ведомства, уровень угля на складах ТЭЦ Украины в течении недели выросли на 2,6% (на 6,9 тыс. тонн), после чего общий уровень составил 275,6 тысяч тонн. Так же сейчас запасы угля антрацита выше показателя за 19 марта на 2,1% (на 4,5 тысяч тонн) и составляет 218,9 тысяч тонн, а склады с газовым повысились на 4,2% (на 2,3 тысяч тонн), что в общем равняется сумме 56,6 тысяч тонн.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", соглашение о поставках антрацита из Америки в Украину стало взаимовыгодным для сторон, так, как коммунальные предприятия в США переходят с угля на газ и альтернативные источники энергии.