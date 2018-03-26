Украина может нарастить транзит газа за счет Румынии

Об этом сообщает пресс-служба госкомпании-оператора ГТС "Укртрансгаз".

Отмечается, что украинская ГТС может транспортировать газ из Румынии в страны Восточной и Центральной Европы. Также такое сотрудничество будет интересно румынским добытчикам и международным трейдерам.

В компании утверждают, что "Укртрансгаз" уже начал сбор заявок от сотрудников рынка, которые заинтересованы в использовании маршрута импорта или транзита из Румынии.

В данный момент Украина пользуется транзитным газом с "Газпрома", контракт между компаниями был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения российский монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.

По мнению директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, минимальный объем транзита газа должен составлять 50 миллиардов кубометров в год. Такой уровень позволит сделать транзитный бизнес прибыльным и окупить расходы на поддержание ГТС.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", за 2017 год Украина нарастила добычу газа на 700 млн кубометров. Правительство не влияет на стоимость закупленного газа. Это ответственность "Нафтогаза", они абсолютно независимы. Ранее "Нафтогаз" и "Укргаздобыча" были бедные как церковные мыши.