Трамп подписал закон о бюджете США

Документ подписан еще в пятницу, 23 марта. При этом сам Трамп заявил, что поскольку документ касается национальной безопасности, он его подписал, одна в нем много вещей, которыми он недоволен.

В то же время президент США добавил, что в будущем не будет подписывать бюджеты, в которых буде содержаться так много положений, с которыми он не согласен.

Вместе с тем Трамп подчеркнул, что бюджет позволит значительно усилить оборону США и "дать армии корабли, самолеты, подлодки, в которых она так нуждается". В частности, он отметил, что США "строят подлодки, аналогов которым в мире нет".

При этом посол Украины в США Валерий Чалый после подписания отметил, что теперь помощь США для Украины увеличивается. Совместное решение президента США и Конгресса в поддержку Украины одобрено. Президент США Трамп подписал принятый Сенатом и Палатой представителей Конгресса Консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 финансовый год. Общий объем помощи Украине в документе определен в сумме 620,7 миллионов долларов, – написал дипломат на своей странице в социальной сети.

При этом Чалый выразил благодарность "стратегическому партнеру" и заверил, что Украина

ценит и выделение этих дополнительных ресурсов для обороны и поддержку реформ в стране.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Конгрессе США прописан бюджет на этот год, в котором общий объем помощи Украине увеличен до 620,7 миллионов долларов. Согласно законопроекту, 200 миллионов долларов выделяется на военно-техническую помощь Украине, что на 50 миллионов больше прошлогодней помощи.