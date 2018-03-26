Рева рассказал, как можно пересчитать пенсий при большом стаже и низкой зарплате

Об этом в понедельник, 26 марта, рассказал министр социальной политики Андрей Рева. Он также напомним, трудовой стаж людей, которые вышли на пенсию до 2000-го года, пришелся преимущественно на советские времена.

И здесь возникают вопросы, потому что тогда государство регулировало зарплаты - фактически устанавливало их. К тому же были сферы, которые хронически недофинансировались, Это повлекло за собой ситуацию, когда человек с многолетним стажем получает небольшую пенсию, - пояснил министр, добавив, что сейчас идет работа по определению механизмов решения этой проблемы и обсуждаются различные варианты.

Первый вариант - это увеличение минимальной зарплаты. Повышаем минимальную зарплату - увеличиваются минимальная пенсия и поступления в Пенсионный фонд. У других пенсия не растет, потому что у них индексация, а вот на людей с маленькой пенсией и большим стажем это положительно повлияет.

Другой вариант - взять существующую формулу и применить при определении пенсий до 2000-го года любые пять лет наибольшего заработка, а после этого сложить эти коэффициенты, - рассказал Рева, добавив, что все изменения будут происходить в рамках бюджета Пенсионного фонда.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Рева сообщил, что подготовка ко второму этапу пенсионной реформы, что будет реализовываться в 2019 году, требует нейтрализации сегодняшних дисбалансов, которые обнаружила реформа на первом этапе.