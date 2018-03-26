07:00 26.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нацбанк на 26 марта немного ослабил курс гривны

Национальный банк Украины по состоянию на понедельник, 26 марта, установил курс украинской гривны на уровне

Нацбанк на 26 марта немного ослабил курс гривны

100 долл - 2626,5478 грн;

100 евро - 3242,7359 грн;

10 российских рублей - 4,5993 грн.

При этом регулятор установил на 26 марта следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1121.901408;

Серебро - 13.944099;

Платина - 799.338402;

Палладий - 833.945430.

Напомним, Национальный банк Украины установил на пятницу, 23 марта, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2625,3649 грн;

100 евро - 3233,3994 грн;

10 российских рублей - 4,6189 грн.

Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 1 марта, повысил учетную ставку до 17%. Соответствующее решение было принято на заседании Центробанка. Такую жесткую монетарную политику в НБУ пояснили попыткой постепенного снижения потребительской инфляции и ее возвращению к целевому диапазону в середине 2019 года.


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