Наличный доллар в понедельник набрал копейку

Наличный евро набрал 10 копеек. Таким образом сегодня доллар продается по 26,38 гривен, а евро можно купить по 32,72 гривны.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,60- 26,21, продажи 26,25-26,60 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,1131, продажи - 26,3813 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 31,00-32,45, продажи 32,45 - 33,11 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,1571, продажи - 32,7217 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 3,000- 4,540, продажи - 4,500-6,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,233, продажи 4,676 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в пятницу, 23 марта 2018 года, наличный доллар потерял три копейки. Наличный евро понизился на девять копеек. Таким образом, доллар продавался по 26,37 гривен, а евро можно было купить по 32,62 гривны.