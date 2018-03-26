Глава МВФ призвала страны ЕС создать резерв на кризисные дни

Как утверждает Лагард, это поможет сгладить негативные последствия будущего кризиса.

По ее мнению, в будущем страны Европы столкнутся с новым кризисом. Поэтому для борьбы с этим, нужно развивать взаимодействие финансовых систем стран-членов союза и работать над фискальной системой.

Кроме того, для преодоления кризиса, убеждена Лагард, необходимо и создание антикризисного фонда. Отчисления в него страны еврозоны должны осуществлять регулярно, пока у них хватает на это средств. Позже при возникновении необходимости государства будут черпать из него ресурсы.

Глава МВФ также предупредила, что после окончательного выхода Великобритании из ЕС может измениться структура рынка континента.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", из-з Brexit экономика Великобритании потеряет 348 миллиардов долларов. Сообщается, что все варианта выхода страны из Евросоюза будет для Лондона болезненными, а точнее каждый из сценариев имеет определенную стоимость.