Fitch подтвердил рейтинг Киева на уровне В

Как сказано в пресс-релизе Fitch, также на уровне "A-(ukr)" подтвержден национальный долгосрочный рейтинг столицы и краткосрочный РДЭ в иностранной валюте и долгосрочный по национальной валюте для Харькова.

Вместе с тем агентство сделало прогноз по всем рейтингам - "стабильный". По данным экспертов Fitch, подтверждение рейтингов Киева отражает умеренный уровень долга города и сохранение бюджетных показателей с хорошим операционным балансом, что обусловлено ростом налоговых поступлений на фоне восстановления экономики.

В свою очередь, подтверждение рейтингов Харькова отражает хорошие операционные показатели города и отсутствие у него прямого долга. Вместе с тем, добавляет агентство, рейтинги обеих городов продолжают сдерживаться рейтингами Украины и слабой институциональной средой для украинских местных и региональных органов власти.

Кроме того, в преддверии президентских и парламентских выборов в 2019 году возрастают политические риски, связанные с интересами влиятельных политических кругов и фрагментированностью политических сил, - сообщается в пресс-релизе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, прямой и гарантированный государственный долг Украины в феврале 2018 года увеличился на 0,7 процента, или на 0,54 миллиардов долларов до 76,76 миллиардов долларов.