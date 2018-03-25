Нацбанк за год продал более 1,2 млн памятных монет

При этом золотых монет было реализовано 830 штук, серебряных монет - 47,3 тысяч штук, а монет из нейзильбера - 1,2 миллионов штук. Всего было выручено 106,2 миллионов гривен.

Как сказано в сообщении, опубликованном в воскресенье, 25 марта, на сайте регулятора реализацию монет осуществляли подразделения НБУ и банки-дистрибьюторы по продаже памятных монет Украины.

При этом через систему онлайн-заказа в прошлом году было реализовано более 472 тысяч памятных монет новых выпусков. В Нацбанке также напомнили, что всего в прошлом году регулятор ввел в обращение 47 памятных монет - 11 - серебряных, девять - биметаллических, 27 - из нейзильбера и выпустил четыре памятные медали.

Их общий тираж составил 1 миллион 442,5 тысяч монет. Кроме того, за прошлый год втрое выросло количество реализованных инвестиционных монет. Так НБУ продал почти 15,9 тысяч инвестиционных монет на общую сумму 82,6 миллионов гривен. У населения прошлого года Национальный банк выкупил 313 инвестиционных монет Украины, - добавили в НБУ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в прошлом году Национальный банк Украины провел операцию по уничтожению 5,10,25 копеек. Банкнотно-монетным двором Украины было уничтожено около 2,7 миллионов монет. Переработанный металл планируется использовать для производства монет номиналами 1,2,5 и 10 гривен.