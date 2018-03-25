Гройсман уверен, что разрыв экономических отношений с Россией сделает Украину сильнее

Такое решение сбалансирует экспортную политику и сделав Украину сильнее. Такое мнение высказал в воскресенье, 25 марта, премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Как сказано на сайте правительства, премьер также отметил, что именно Россия сделала неприемлемые шаги – война на Донбассе, экономическое давление. Поэтому мы были вынуждены принять такое решение. Наш экспорт в Европу и Азию растет. Мы из-за разрыва становимся только сильнее, – пояснил глава правительства.

При этом Гройсман акцентировал, что сегодня надо строить производство в Украине, развивать собственный продукт. Я рад, что мы отвязались от зависимости от России. Есть огромный свой потенциал, – добавил премьер.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кабинет министров Украины 21 марта разорвало программу экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании. Правительство, в частности, остановило действие документа, а также поручил Министерству иностранных дел Украины в установленном порядке проинформировать правительство России.