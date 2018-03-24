09:11 24.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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США выделят 620 млн долларов финансовой помощи для Украины

Президент США Дональд Трамп подписал указ о реализации программы экономической помощи для Украины. Об этом он заявил в эфире одного из американских телеканалов. 

США выделят 620 млн долларов финансовой помощи для Украины

Сообщается, что сумма будет предоставлена официальному Киеву в рамках Консолидированного законопроекта о бюджетных ассигнованиях на 2018 год.

Сам хозяин Белого Дома довольно негативно высказался в отношении постоянных финансовых вливаний в украинскую экономику и добавил, что подобную практику в его каденции сенаторы и сотрудники государственного департамента наблюдают последний раз.

Он отметил, что Евросоюз и другие экономические организации предоставили для Украины достаточно средств, чтобы государственная система была в корне реформирована и начала приносить доходы, а не только расходы на их содержание.

"Я не собираюсь делать это снова", - с возмущением в конце эфира высказался Трамп.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Сенат США совместно с Палатой представителей утвердил план проекта бюджета на 2018 финансовый год, документ уже отправлен на подпись президенту Дональду Трампу. 


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