США выделят 620 млн долларов финансовой помощи для Украины

Сообщается, что сумма будет предоставлена официальному Киеву в рамках Консолидированного законопроекта о бюджетных ассигнованиях на 2018 год.

Сам хозяин Белого Дома довольно негативно высказался в отношении постоянных финансовых вливаний в украинскую экономику и добавил, что подобную практику в его каденции сенаторы и сотрудники государственного департамента наблюдают последний раз.

Он отметил, что Евросоюз и другие экономические организации предоставили для Украины достаточно средств, чтобы государственная система была в корне реформирована и начала приносить доходы, а не только расходы на их содержание.

"Я не собираюсь делать это снова", - с возмущением в конце эфира высказался Трамп.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Сенат США совместно с Палатой представителей утвердил план проекта бюджета на 2018 финансовый год, документ уже отправлен на подпись президенту Дональду Трампу.