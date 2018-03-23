07:28 23.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине промышленное производство в феврале сократилось на 2%

В феврале текущего года промышленное производство сократилось на 2%.

В Украине промышленное производство в феврале сократилось на 2%

По сравнению с предыдущим месяцем сезонно скорректированный индекс промышленной продукции составил 98%. Такие данные в четверг, 22 марта, опубликовала Государственная служба статистики.

Так, по данным ведомства, в частности в феврале текущего года индекс промышленной продукции, скорректированный на эффект календарных дней составил 102% по сравнению с февралем предыдущего года.

За два месяца 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, промпроизводство выросло на 2,8% - индекс промышленной продукции составил 102,8%, в том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров - 101%, перерабатывающей - 106,5%, поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха - 93,9%.

При этом в Госстате напоминают, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной респуьлики Крым, города Севастополя и временно оккупированных территорий Донбасса.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в января 2018 года Украина увеличила объемы производства на 3,6% по сравнению с январем 2017 года.


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