В США одобрили закон об увеличении помощи Украине в этом году

В нем, в частности, предполагается увеличение расходов на поддержку Украины на сумму более чем 620 миллионов долларов. Об этом в четверг, 22 марта, сообщило посольство Украины в США.

Таким образом, согласно принятому документу, 200 миллионов долларов выделяется на военно-техническую помощь Украине. Эти средства направят на финансирование проектов поддержки ВСУ - подготовку военных, поставки военной техники и снаряжения, летального оружия и логистическое обеспечение, а также на разведывательную поддержку украинских сил безопасности.

Объем помощи Украине по линии Государственного департамента США и причастных агентств определен в сумме 420,7 миллионов долларов, что на десять миллионов долларов больше прошлогодней суммы, - пояснили в посольстве, добавив, что , в частности, увеличены расходы на усиление безопасности Украины по программе "Международное военное финансирование".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки в этом году увеличат помощь Украине до более 620 миллионов долларов. Об этом говорится в сообщении посольства Украины в США.