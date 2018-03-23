В прошлом году НБУ уничтожил банкнот на сумму 48 миллиардов гривен

Эти деньги были изъяты из обращения из-за изношенности. Всего было изъято общим количеством 749,2 миллионов штук таких банкнот.
Такие данные в пятницу,23 марта, представил журналистам Нацбанк.
По данным регулятора, в частности, изъяты деньги таких номиналов:
1 гривна - 83,4 миллионов штук на сумму 83,4 млн грн;
2 гривны - 63 миллионов штук на сумму 125,9 миллионов гривен;
5 гривен - 77,5 миллионов штук на сумму 387,4 миллионов гривен;
10 гривен - 85,1 миллионов штук на сумму 850,7 миллионов гривен;
20 гривен - 71,7 миллионов штук на сумму 1 434,6 миллионов гривен;
50 гривен - 128,6 миллионов штук на сумму 6 430,9 миллионов гривен;
100 гривен - 129,8 миллионов штук на сумму 12 984,5 миллионов гривен;
200 гривен - 96,7 миллионов штук на сумму 19 335,2 миллионов гривен;
500 гривен - 13,4 миллионов штук на сумму 6 722,8 миллионов гривен.
В НБУ также заверили, что все изъятые из обращения изношенные и поврежденные банкноты подлежат утилизации.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украине пояснил, что сокращение количества банкнот номиналами одна и две гривны, а также монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек в обращении произойдет за счет прекращения их выпуска, а также их будут изымать из обращения по мере повреждения.