В прошлом году НБУ уничтожил банкнот на сумму 48 миллиардов гривен

Эти деньги были изъяты из обращения из-за изношенности. Всего было изъято общим количеством 749,2 миллионов штук таких банкнот.

Такие данные в пятницу,23 марта, представил журналистам Нацбанк.

По данным регулятора, в частности, изъяты деньги таких номиналов:

1 гривна - 83,4 миллионов штук на сумму 83,4 млн грн;

2 гривны - 63 миллионов штук на сумму 125,9 миллионов гривен;

5 гривен - 77,5 миллионов штук на сумму 387,4 миллионов гривен;

10 гривен - 85,1 миллионов штук на сумму 850,7 миллионов гривен;

20 гривен - 71,7 миллионов штук на сумму 1 434,6 миллионов гривен;

50 гривен - 128,6 миллионов штук на сумму 6 430,9 миллионов гривен;

100 гривен - 129,8 миллионов штук на сумму 12 984,5 миллионов гривен;

200 гривен - 96,7 миллионов штук на сумму 19 335,2 миллионов гривен;

500 гривен - 13,4 миллионов штук на сумму 6 722,8 миллионов гривен.

В НБУ также заверили, что все изъятые из обращения изношенные и поврежденные банкноты подлежат утилизации.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украине пояснил, что сокращение количества банкнот номиналами одна и две гривны, а также монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек в обращении произойдет за счет прекращения их выпуска, а также их будут изымать из обращения по мере повреждения.