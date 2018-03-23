17:30 23.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Нацбанке перечислили факторы роста ВВП в этом году

В 2018 году экономический рост Украины повыситься, если брать во внимание высокие деловые планы предприятий, сохранение весомых темпов роста реальных заработных плат и смягчение налоговой политики. Об этом сообщает прес-служба НБУ.

В Нацбанке перечислили факторы роста ВВП в этом году

Как указано в сообщении ведомства, в 2018 году экономический рост ускорится, если сравнивать его с прошедшим 2017 годом и учесть высокие деловые прогнозы предприятий, ожидаемое сохранение значительных темпов и становление фискальной политики более лояльной .

По словам сотрудников Нацбанка, также в общих чертах позитивной остается конъюнктура на внешних рынках. Этот факт находит отражение как в тенденции мировых цен на сырьевые товары, так и немалых темпах экономического роста стран, которые являются основными торговыми союзниками Украины.

Стоит учесть, что согласно макропрогноза Нацбанка Украина имеет возможность ожидать ускорения в текущем году роста реального ВВП до 3,4%.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ"Национальный банк Украины дал объяснения по поводу стремительного роста цен на продукты питания в январе 2018 года.


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