В Нацбанке перечислили факторы роста ВВП в этом году

Как указано в сообщении ведомства, в 2018 году экономический рост ускорится, если сравнивать его с прошедшим 2017 годом и учесть высокие деловые прогнозы предприятий, ожидаемое сохранение значительных темпов и становление фискальной политики более лояльной .

По словам сотрудников Нацбанка, также в общих чертах позитивной остается конъюнктура на внешних рынках. Этот факт находит отражение как в тенденции мировых цен на сырьевые товары, так и немалых темпах экономического роста стран, которые являются основными торговыми союзниками Украины.

Стоит учесть, что согласно макропрогноза Нацбанка Украина имеет возможность ожидать ускорения в текущем году роста реального ВВП до 3,4%.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Национальный банк Украины дал объяснения по поводу стремительного роста цен на продукты питания в январе 2018 года.