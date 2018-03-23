В марте цены на некоторые продукты питания значительно подешевели

Сообщается, что существенного удешевления впервые за 2018 год украинцы смогли прочувствовать в ценообразовании на макароны (-6,7 процентов), колбасы (-4,5 процентов), крупы гречневые (-3,3 процентов), курятина (-2 процента) и масло (-1,3 процента).

Отметим, что несмотря на падение цен на курицу и телятину, свинина прибавила в цене 6 процентов. Та же ситуация сложилась и с салом - в марте оно подорожало на 1,5 процента.

Вместе с тем, падение цен зацепило лишь отдельный сектор продуктов. Капуста и помидоры прибавили в цене 24,5 процента, свекла - 26 процентов, морковь - 51 процентов, хлеб пшеничный - 20 процентов. Эксперты НБУ прогнозируют существенное падение цен на овощи и фрукты с началом весенне-летнего сезона, что повлечет за собой падение и сопряженных с ними продуктов питания.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в 2018 году экономический рост Украины повыситься, если брать во внимание высокие деловые планы предприятий, сохранение весомых темпов роста реальных заработных плат и смягчение налоговой политики.