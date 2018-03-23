Украине отправят 55 французских вертолетов

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан подписали "Заявление о намерениях относительно развития двустороннего сотрудничества между МВД Украины и МИД Франции".

Как передает Аваков, соответственно с принятым документом, вертолетный парк МВД должны пополнить 55 единиц техники компании Airbus Helicopters. Он добавил, что Украина планирует уже в 2018 году получить первые вертолеты.

Машини производства Франции будут помогать нести службу Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, Нацгвардии, Нацполиции и Госпогранслужбе.

МВД планирует получить вертолеты трех моделей - Н145, Н125 и Н225.

Н125 - превосходит остальные одномоторные вертолеты по производительности и универсальности, не нуждается в высокого уровня обслуживании и демонстрирует высокие показатели работы в высокогорье. Н145 - имеет высокую степень эксплуатационной готовности и гибкости, особенно в условиях жаркого климата и в высокогорье. Н225 - обладает самыми высокими в отрасли характеристиками скорости, дальности полета, загрузки и надежности в категории 11-тонных двухдвигательных машин.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", министр внутренних дел Украины Арсен Аваков инициирует прекращение охраны судов подразделениями Национальной полиции и Национальной гвардии.