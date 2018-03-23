Украина нарастила прибыль газа на 700 млн кубометров за год

По словам Гройсмана, правительство не влияет на стоимость закупленного газа. Это ответственность "Нафтогаза", они абсолютно независимы. Ранее "Нафтогаз" и "Укргаздобыча" были бедные как церковные мыши.

Как заявил Гройсман, теперь он взялся за этот вопрос, они инвестировали в отрасль и нарастили в прошлом году добычу на 700 млн кубов.

Стоить отметить, что "Укргаздобыча" добыла 15,3 млрд куб. м газа, что составляет 74,3% от общего объема добычи в стране. Эти объемы включают также добытый газ, использованный предприятием для собственных потребностей. Объем прибыли "Укргаздобыча" в 2017 году увеличился на 640 млн куб. м (4,2%) по сравнению с 2016 годом.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", российская компания "Газпром" подала ходатайство в Апелляционный суд округа Свеа в Стокгольме о частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с "Нафтогазом Украины" по поставкам газа.