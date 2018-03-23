12:30 23.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина нарастила прибыль газа на 700 млн кубометров за год

За 2017 год Украина нарастила добычу газа на 700 млн кубометров. Об этом сообщает в социальную сеть Twitter премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Украина нарастила прибыль газа на 700 млн кубометров за год

По словам Гройсмана, правительство не влияет на стоимость закупленного газа. Это ответственность "Нафтогаза", они абсолютно независимы. Ранее "Нафтогаз" и "Укргаздобыча" были бедные как церковные мыши.

Как заявил Гройсман, теперь он взялся за этот вопрос, они инвестировали в отрасль и нарастили в прошлом году добычу на 700 млн кубов.

Стоить отметить, что "Укргаздобыча" добыла 15,3 млрд куб. м газа, что составляет 74,3% от общего объема добычи в стране. Эти объемы включают также добытый газ, использованный предприятием для собственных потребностей. Объем прибыли "Укргаздобыча" в 2017 году увеличился на 640 млн куб. м (4,2%) по сравнению с 2016 годом.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", российская компания "Газпром" подала ходатайство в Апелляционный суд округа Свеа в Стокгольме о частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с "Нафтогазом Украины" по поставкам газа.


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