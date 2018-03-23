Сенат США отправил проект бюджета на подпись Трампу

Об этом сообщает издание Reuters.

Отмечается, если глава государства подпишет утвержденный финансовый план, правительству удаться предотвратить третий "шатдаун".

Проектом документа предполагает крупнейшее за 15 лет увеличение военных расходов. Траты на оборону в нем занимают большую часть - 700 млрд долларов из 1,3 трлн долларов, что на 80 млрд дролларов больше, чем в прошлом году.

Также документом предусмотрены на восстановление инфраструктуры, защиту школ от вооруженных людей, борьбу с употреблением лекарств-опиоидов и увеличение финансирования правоохранительных органов.

Также на "противостояние российскому влиянию" и программы по укреплению возможностей правоохранительных органов и сил безопасности в Европе и Евразии американские законодатели готовы выделить 250 млн долларов.

Еще 200 млн долларов Вашингтон планирует выделить на военную помощь Украине.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", конгресс Соединенных Штатов Америки намерен выделить Украине 200 миллионов долларов на военную помощь. В это сумму входит также и летальное оружие.