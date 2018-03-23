Президент Венесуэлы заявил о деноминации национальной валюты

Отмечается, что именно таким способом, глава государства намерен поднять экономику страны. После наименования валюты появиться новые купюры, в 200 боливаров с портретом национального героя страны Франсиско де Миранды и в 500 боливаров с изображением генерала Симона Боливара.

Кстати, правительство страны хочет вернуть монеты.

Как утверждает Мадуро, такое решение начнет действовать с понедельника, 4 июня, необходимую для венесуэльской экономики валютную деноминацию. Он решил забрать три нуля с нынешних денег, заменить находящиеся в обороте купюры и ввести в обращение новые, чтобы гарантировать людям Венесуэлы их коммерческую и экономическую деятельность.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", глава государства Венесуэлы Николас Мадуро заявил о старте реализации собственной криптовалюты El Petro.В своем посте Мадуро сообщил, что обращение валюты началось в полночь 20 февраля по местному времени (07:00 мск).