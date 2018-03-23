Правительство выделило 50 млн гривен на восстановление Луганской области - ФОТО

Об этом глава Кабмина Владимир Гройсман написал в Twitter.

В своем посте он указал, что деньги пойдут на восстановление и ремонт поврежденных дорог в Луганской области. Также 50 млн гривен выделено на развитие и восстановление Луганщины.

Отмечается, что будут проходить переговоры с представителями военно-гражданской администрации, которая решит, как использовать эти деньги. А украинское правительство будет занимается восстановлением инфраструктуры.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", размер дополнительных поступлений в государственны бюджет от борьбы с контрабандой в текущем году, может достигнуть 70 миллиардов гривен.