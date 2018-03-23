22:37 23.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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НБУ организовал "распродажу" памятных монет - ФОТО

В течении 2017 года Национальный банк Украины распродал оригинальные памятные монеты на общую сумму в 106 млн гривен. Об этом передает пресс-служба ведомства.

НБУ организовал

Сообщается, что все продажи осуществлялись прозрачно с помощью онлайн-аукциона. Предварительные заказы на приобретение таких монет составили 86 процентов от всех покупок.

В официальном отчете банковского ведомства помещена следующая информация о монетных торгах:

- монет из золота  было продано - 830 штук;

- серебряных монет было продано - 47,3 тыс. штук;

- монет из нейзильбера было продано - 1,2 млн штук.

Кроме продажи монет, НБУ ввел в оборот еще 47 новых новинок (11 - серебряных, 9 - биметаллических, 27 - из нейзильбера) и выпустил 4 памятные медали. Всего было вычеканено 1 442 500 монет.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно  Нацбанк установил правила округления сумм при наличных расчетах.


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