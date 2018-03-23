Нацбанк на пятницу вновь укрепил гривну

100 долл - 2625,3649 грн;

100 евро - 3233,3994 грн;

10 российских рублей - 4,6189 грн.

При этом регулятор установил на 23 марта следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1121.901408;

Серебро - 13.944099;

Платина - 799.338402;

Палладий - 833.945430.

Напомним, Национальный банк Украины установил на четверг, 22 марта, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2628,0974 грн;

100 евро - 3228,8805 грн;

10 российских рублей - 4,5710 грн.

Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 1 марта, повысил учетную ставку до 17%. Соответствующее решение было принято на заседании Центробанка. Такую жесткую монетарную политику в НБУ пояснили попыткой постепенного снижения потребительской инфляции и ее возвращению к целевому диапазону в середине 2019 года.