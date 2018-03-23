Наличный доллар в пятницу упал до 26,37 гривен

Наличный евро понизился на девять копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,37 гривен, а евро можно купить по 32,62 гривны.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,60- 26,25, продажи 26,25-26,62 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,1179, продажи - 26,3691 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 31,00-32,41, продажи 32,42 - 33,03 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,1016, продажи - 32,6220 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 3,000- 4,520, продажи - 4,500-6,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,235, продажи 4,681 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в четверг, 22 марта 2018 года, наличный доллар потерял пять копеек. Наличный евро набрал девять копеек. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,40 гривен, а евро можно было купить по 32,72 гривны.