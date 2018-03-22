В НБУ объяснили, каким образом сократится количество мелких денег

Их также будут изымать из обращения по мере повреждения. Об этом в четверге, 22 марта, рассказали журналистам в Национальном банке Украины.

При этом в НБУ заверили, что сроки изъятия банкнот и монет указанных номиналов являются неограниченными.

Вместе с тем в Нацбанке уточнили, что каждая банкнота имеет свой жизненный цикл, в течение которого банкнота приобретает признаки изношенности. Изъятие из обращения поврежденных и с признаками изношенности банкнот может происходить несколькими путями:

при осуществлении расчетных, валюто-обменных операций и т.д. с предприятиями розничной торговли, банками и другими организациями;

сдачи изношенных и поврежденных банкнот в учреждения банков и в НБУ;

при обработке банкнот на автоматизированных системах обработки банкнот в учреждениях банков и НБУ.

Вместе с тем отмечается, что изъятые Национальным банком из обращения изношенные и поврежденные банкноты подлежат утилизации.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, национальный банк Украины с 1 июля 2018 года прекращает дополнительно выпускать в денежный оборот страны монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек. Также в связи с введением новых оборотных монет 1 и 2 гривны Национальный банк прекратит дополнительно пополнять денежное обращение банкнотами номиналом 1 и 2 гривны.