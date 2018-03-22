Украина отвязалась от искусственной привязки к российской экономике, - Гройсман

Это только усиливает Украинское государство. Такое мнение в четверг, 22 мата, а эфире одного из украинских телеканалов высказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день очень важно полностью оборвать все и вынудила Украину переориентировать свою кономику на совсем другие рынки.

Гройсман подчеркнул также, что приоритетом украинского правительства сегодня является создание предприятий внутри Украины и производства большего количества отечественной конкурентоспособной продукции. Это – вопрос №1 сегодня, - заверил глава правительства, добавив, что это - вопрос не одного года, но он "рад тому, что Украина отвязалась от искусственной привязки к российской экономике".

Напомним, Программу экономического сотрудничества двух стран на 2011-2020 годы 7 июня 2011 года подписали бывшие премьер-министры России Владимир Путин и Украины Николай Азаров.

Программа представляет собой документ, отражающий совокупность согласованных взглядов России и Украины на перспективы их долгосрочного взаимовыгодно сотрудничества в экономической сфере как равноправных независимых государств-партнеров.

Основные направления сотрудничества: совершенствование режима свободной торговли товарами и защиты прав инвесторов, формирование интегрированной системы платежно-расчетных операций, обеспечение свободного передвижения граждан, сотрудничество в сфере технического регулирования, инноваций и научных исследований, приграничное и межрегиональное сотрудничество, военно-техническое сотрудничество и сотрудничество в области конкурентной политики.

Ключевыми целевыми показателями объемов взаимного сотрудничества, которые предполагалось достичь по результатам выполнения программы, являлись:

повышение оборота двусторонней торговли товарами в среднем не менее чем на 10-15% в год (в физических объемах);

повышение оборота двусторонней торговли услугами в среднем не менее чем на 12-15% в год;

повышение доли торговли несырьевыми товарами, а также услугами с третьим странами; повышение объема взаимных инвестиций в среднем не мене чем на 15-20% в год;

повышение выпуска предприятий с взаимным инвестициями не менее чем в пять раз к 2020 году.

Как сообщал УРА-Информ, 21 марта Кабинет министров Украины разорва программу экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы. Кабмин, в частности, остановил действие данного документа, а также поручил Министерству иностранных дел Украины в установленном порядке проинформировать правительство России.