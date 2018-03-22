США увеличила финансовую помощь Украине

Отмечается, что в Конгрессе США прописан бюджет на этот год, в котором общий объем помощи Украине увеличен до 620,7 млн долларов.

В таком случае, согласно законопроекту, 200 млн долларов выделяется на военно-техническую помощь Украине, а это на 50 млн больше прошлогодней помощи.

Все эти средства будут направлены на финансирование проектов поддержки ВСУ - подготовку военных, поставки военной техники и снаряжения, летального оружия и логистическое обеспечение, а также на разведывательную поддержку украинских сил безопасности.

Объем помощи Украине по линии Государственного департамента США и причастных агентств определен в сумме 420,7 млн долларов, что на 10 млн долларов превышает соответствующие расходы прошлого года.

В частности, увеличены расходы на усиление безопасности Украины по программе "Международное военное финансирование".

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", cпецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер обещает, что помощь Украины не ограничится поставкой противотанковых ракетных комплексов Javelin.