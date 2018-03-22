08:32 22.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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США намерены выделить Украине 200 миллионов долларов военной помощи

Конгресс Соединенных Штатов Америки намерен выделить Украине 200 миллионов долларов на военную помощь.

США намерены выделить Украине 200 миллионов долларов военной помощи

В это сумму входит также и летальное оружие. Как сказано в проекте бюджета страны на 2018 финансовый год, средства выделяются Пентагону в координации с Госдепартаментом на расходы, включающие летальное оружие оборонительного характера, обучение военных, логистику, поддержку в области разведки и замену оружия, ранее предоставленного США.

Вместе с тем в документе указано, что накладываются определенные ограничения. В частности, Украине запрещено передавать переносные ПЗРК.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Украина приобретет у Соединенных Штатов Америки 210 противотанковых ракет " Javelin" . Правительство страны также закупит соответствующие переносные пусковые комплексы стоимостью в 47 миллионов долларов.


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