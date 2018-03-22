США намерены выделить Украине 200 миллионов долларов военной помощи

В это сумму входит также и летальное оружие. Как сказано в проекте бюджета страны на 2018 финансовый год, средства выделяются Пентагону в координации с Госдепартаментом на расходы, включающие летальное оружие оборонительного характера, обучение военных, логистику, поддержку в области разведки и замену оружия, ранее предоставленного США.

Вместе с тем в документе указано, что накладываются определенные ограничения. В частности, Украине запрещено передавать переносные ПЗРК.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Украина приобретет у Соединенных Штатов Америки 210 противотанковых ракет " Javelin" . Правительство страны также закупит соответствующие переносные пусковые комплексы стоимостью в 47 миллионов долларов.