09:08 22.03.2018 | Экономика | Новости
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Нефть Brent торгуется выше 69 долларов за баррель

В четверг утром, 22 марта, фьючерсы на североморскую нефть марки Brent находятся выше отметки в 69 долларов за баррель.

Нефть Brent торгуется выше 69 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов Bloomberg.

Отметим, что по состоянию на 08:47 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 69,46 доллара за баррель. В свою очередь это на 0,52% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Согласно недавно полученным сведениям, стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 65,23 доллара за баррель. Таким образом, прибавив около 0,09%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", начиная с 1 марта 2018 года Беларусь намерена снизить экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Пошлина на легкие, средние дистилляты составит 35,8 долларов за тонну, тогда как раньше пошлина составляла 36 долларов. Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.


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