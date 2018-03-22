01:00 22.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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НБУ ожидает денежных поступлений от заробитчан

Национальный банк Украины ожидает денежных переводов от трудовых мигрантов, в сумме не менее 9,3 млрд долларов. Об этом заявил замглавы регулятора Дмитрий Сологуб.

НБУ ожидает денежных поступлений от заробитчан

По его словам, за январь 2018 года объем частных денежных переводов вырастет до 7,8 млрд долларов. В таком случае, если по пересчитанным на основе новой методики данным, в Украину в 2017 году поступили частные переводы на сумму 9,3 млрд долларов, то сумма в этом году будет на много больше.

Он отметил, что в краткосрочном периоде рост количества трудовых мигрантов позитивно влияет на платежный баланс, но в среднесрочном периоде является значительным фактором риска.

Также по мнению замглавы, фактор миграции является одним из наибольших среднесрочных рисков для экономики Украины.

Так, повышение зарплат, которое стимулируется эмиграцией, и повышение социальных стандартов, создает давление на рынок труда и прибыльность предприятий. При этом, что тенденция к росту трудовой миграции является сигналом к улучшению условий труда в Украине.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", директор Департамента налогов и сборов с физических лиц ГФС Павел Дроняк рассказал, что отныне все граждане Украины, которые получили в 2017 году доходы из-за рубежа - наследство, гонорары, авторские выплаты, дивиденды или просто зарплату, должны их задекларировать.


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