НБУ ожидает денежных поступлений от заробитчан

По его словам, за январь 2018 года объем частных денежных переводов вырастет до 7,8 млрд долларов. В таком случае, если по пересчитанным на основе новой методики данным, в Украину в 2017 году поступили частные переводы на сумму 9,3 млрд долларов, то сумма в этом году будет на много больше.

Он отметил, что в краткосрочном периоде рост количества трудовых мигрантов позитивно влияет на платежный баланс, но в среднесрочном периоде является значительным фактором риска.

Также по мнению замглавы, фактор миграции является одним из наибольших среднесрочных рисков для экономики Украины.

Так, повышение зарплат, которое стимулируется эмиграцией, и повышение социальных стандартов, создает давление на рынок труда и прибыльность предприятий. При этом, что тенденция к росту трудовой миграции является сигналом к улучшению условий труда в Украине.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", директор Департамента налогов и сборов с физических лиц ГФС Павел Дроняк рассказал, что отныне все граждане Украины, которые получили в 2017 году доходы из-за рубежа - наследство, гонорары, авторские выплаты, дивиденды или просто зарплату, должны их задекларировать.