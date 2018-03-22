Наличный доллар в четверг потерял пять копеек

Наличный евро набрал девять копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,40 гривен, а евро можно купить по 32,72 гривны.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,70- 26,30, продажи 26,28-26,70 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,1343, продажи - 26,4037 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 31,50-32,42, продажи 32,40 - 33,19 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,1419, продажи - 32,7164 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 3,000- 4,520, продажи - 4,500-6,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,224, продажи 4,679 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в среду, 21 марта 2018 года, наличный доллар в продаже потерял 24 копейки. Наличный евро уменьшился на 26 копеек. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,46 гривен, а евро можно было купить по 32,63 гривны.