"Нафтогаз" повысил цену газа на апрель

“Нафтогаз Украины” опубликовал ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 апреля 2018 года, для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования.

Предложенные цены на природный газ с ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов с “Нафтогазом”.

В компании отмечают, что по сравнению с ценами на март 2018 года, в апреле цены увеличены на 7,4-9,8%.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" намерена провести встречу с российской компания "Газпром" и обсудить ситуации с расторжением действующих контрактов на поставку и транзит газа.