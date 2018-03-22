04:00 22.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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"Нафтогаз" повысил цену газа на апрель

Государственная компания Украины по добыче, транспортировке и переработке нефти и природного газа “Нафтогаз” увеличил апрельские цены на газ для промышленных потребителей на 7,4-9,8%. Об этом сообщает сайт компании.

Нафтогаз Украины” опубликовал ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 апреля 2018 года, для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования.

Предложенные цены на природный газ с ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов с “Нафтогазом”.

В компании отмечают, что по сравнению с ценами на март 2018 года, в апреле цены увеличены на 7,4-9,8%.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" намерена провести встречу с российской компания "Газпром" и обсудить ситуации с расторжением действующих контрактов на поставку и транзит газа.


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