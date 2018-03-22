Конгресс США согласовал финансовую помощь Украине и Грузии

Согласно плану бюджета, отмечается, что Украина может получить в качестве помощи 420 млн 700 тыс. долларов, не считая 200 млн долларов, выделяемых ей на военные нужды.

В свою очередь Грузии планируется ассигновать 105 млн 325 тыс. долларов. Также 8 млн. долларов конгресс намерен выделить на защиту прав человека в Северной Корее.

Итоговая версия проекта бюджета США на этот год предполагает расходы на сумму 1,3 триллиона долларов, в том числе 700 миллиардов долларов на оборонные расходы.

Партии конгресса, достигли компромисса по проекту за 52 часа до установленного дедлайна, после которого наступила бы приостановка работы федерального правительства. Проект бюджета объемом 2 тыс. 232 страницы обеспечит, в случае принятия, функционирование правительства до конца сентября 2018 года.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", Соединенные Штаты Америки в этом году увеличат помощь Украине до более 620 млн долларов. Отмечается, что в Конгрессе США прописан бюджет на этот год, в котором общий объем помощи Украине увеличен до 620,7 млн долларов.