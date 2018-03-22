18:50 22.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100189316:test

Комплексную программу развития финсектора до 2020 года обновит НБУ

Национальный банк запустит обновление Комплексной программы развития финансового сектора Украины до 2020 года. Информацию огласил директор департамента стратегии и реформирования НБУ Михаил Видякин. Об этом сообщает сайт Нацбанка.

Комплексную программу развития финсектора до 2020 года обновит НБУ

По словам Видякина, комплексная программа требует актуализации с учетом изменения статусов проектов и условий их реализации.

Потребность в обновлении возникла за счет расширения периметра проектов, обновления ключевых показателей их эффективности и перечня директив ЕС, пересмотра сроков выполнения некоторых мероприятий и тому подобное.

Видякин акцентирует, что изменения помогут учитывать вызовы и скорректировать план реализации проектов.

Для обновления программы создадут рабочую группу.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ"Национальный банк Украины определил банки, банкротство или ненадлежащее функционирование которых может создать системные риски для финансовой системы страны.


Поделиться
Читайте также:
 
Двукратному победителю Лиги чемпионов Хаби Алонсо светит тюремный срок В Литве задержан российский тягач с нелегалами В вооруженный силы Украины призовут до 500 офицеров На поддержку украинского животноводства выделят большую часть агродотаций
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив