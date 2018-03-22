Комплексную программу развития финсектора до 2020 года обновит НБУ

По словам Видякина, комплексная программа требует актуализации с учетом изменения статусов проектов и условий их реализации.

Потребность в обновлении возникла за счет расширения периметра проектов, обновления ключевых показателей их эффективности и перечня директив ЕС, пересмотра сроков выполнения некоторых мероприятий и тому подобное.

Видякин акцентирует, что изменения помогут учитывать вызовы и скорректировать план реализации проектов.

Для обновления программы создадут рабочую группу.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Национальный банк Украины определил банки, банкротство или ненадлежащее функционирование которых может создать системные риски для финансовой системы страны.