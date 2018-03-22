"Газпром" отправил ходатайство об отмене итога суда по контракту с "Нафтогазом"

В сообщении отмечено, что поскольку окончательное решение арбитров по этому спору основано на тех же выводах, что и раньше, принято отдельное решение по арбитражному разбирательству.

Ходатайство подано на аналогичных основаниях, а именно - из-за превышения судьями своих полномочий при вынесении решений и допущенных ими серьезных процессуальных ошибок.

Как известно, в 2017 году судом обязано ОАО "Газпром" выплатить в Государственный бюджет Украины более 171 млрд грн за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", российская транснациональная энергетическая корпорация "Газпром" не признал правомерность штрафа, наложенного на компанию Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) и подготавливает в связи с этим новый иск в международный арбитраж.