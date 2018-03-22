15:30 22.03.2018 | Экономика | Новости
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"Газпром" отправил ходатайство об отмене итога суда по контракту с "Нафтогазом"

Российская компания "Газпром" 21 марта 2018 подала ходатайство в Апелляционный суд округа Свеа в Стокгольме о частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с "Нафтогазом Украины" по поставкам газ. Об этом сообщает издание ТАСС со ссылкой на заявление российского газового холдинга

В сообщении отмечено, что поскольку окончательное решение арбитров по этому спору основано на тех же выводах, что и раньше, принято отдельное решение по арбитражному разбирательству. 

Ходатайство подано на аналогичных основаниях, а именно - из-за превышения судьями своих полномочий при вынесении решений и допущенных ими серьезных процессуальных ошибок.

Как известно, в 2017 году судом обязано ОАО "Газпром" выплатить в Государственный бюджет Украины более 171 млрд грн за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", российская транснациональная энергетическая корпорация "Газпром" не признал правомерность штрафа, наложенного на компанию Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) и подготавливает в связи с этим новый иск в международный арбитраж.


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