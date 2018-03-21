ВВП в Украине за вырос год на 2,5%

По сравнению с 2016 годом ВВП увеличился до 2 982,920 миллиардов гривен. Такие данные в среду, 21 марта, опубликовала на своем официальном сайте Государственной службы статистики.

При этом, по данным ведомства, только в октябре-декабре 2017 года реальный валовой внутренний продукт повысился на 2,2% и по сравнению с аналогичным периодом 2016 года составил 894,022 миллиардов гривен.

По сравнению с третьим кварталом 2017 года с учетом сезонного фактора ВВП повысился на 0,5%

Вместе с тем в Госстат напоминают, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Донбасса, Автономной республики Крым и города Севастополя

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в январе-сентябре 2017 года уровень теневой экономики в Украине уменьшился на три процентных пункта, снизившись до 33% ВВП. Детенизация экономики происходила на фоне умеренного роста производства, сохранения курсовой стабильности и умеренных темпов инфляции. Об этом свидетельствуют материалы, опубликованные в понедельник, 12 февраля, на сайте Министерства экономического развития и торговли.