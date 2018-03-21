22:15 21.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине ограничат высотность зданий

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины предлагает ввести "голубые линии" для ограничения высотности застройки территории в населенных пунктах.

В Украине ограничат высотность зданий

По мнению ведомства это поможет решить проблемы хаотичной застройки и гармонизировать городское пространство. Как сообщил в среду, 21 марта, заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе, министерство приняло решение обновит понятие "голубые линии".

Сейчас в Украине действующие нормы устанавливают лишь ограничения существующих и запроектированных улиц и дорог. Это так называемые "красные линии", обозначающие земли общего пользования, предназначенные для прокладки коммуникаций, благоустройства улиц, а также "линии регулирования застройки" - расположение зданий". Однако ограничения по высоте отсутствуют, - пояснил заместитель министра.

Он также заверил, что проект новых ГСН будет утвержден в ближайшее время.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кабинет министров Украины в среду, 21 марта, на заседании утвердил государственную целевую экономическую программу развити автомобильных дорог общего пользования государственного значения. Программа рассчитана на пять лет до 2022 года.


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