13:53 21.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Тысячи украинцев получают заработную плату выше 15 тысяч гривен, - Розенко

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что по состоянию на сегодня в Украине есть множество вакансий с заработной платой более 15 тыс. гривен. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Тысячи украинцев получают заработную плату выше 15 тысяч гривен, - Розенко

По словам Розенко, такую же информацию подтвердили в Государственной службе занятости. Причем, такая ситуация наблюдается не только в Киеве, но и в Полтавской и Днепропетровской, Одесской, Тернопольской и Запорожской областях.

Также политик убежден, что в частных агентствах по трудоустройству, достаточно широкий выбор вакансий с достойными условиями оплаты труда.

Вице-премьер-министр отметил, что параллельно с вопросом повышения заработных плат, правительство работает и над улучшением условий труда.

Он добавил, что средняя заработная плата по Украине может достичь 10 тыс. грн уже в октябре-ноябре этого года.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в нынешнем году правительство планирует очередное повышение минимальной заработной платы. Есть инициатива президента Украины, есть обращение к правительству о том, что по результатам первого квартала нужно вернуться и рассмотреть такую возможность.


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