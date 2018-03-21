09:59 21.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Правительство в среду разорвет программу экономического сотрудничества с Россией

Кабинет министров Украины в среду, 21 марта, планирует рассмотреть проект постановления о прекращении действия Программы экономического сотрудничества Украины и Российской Федерации на 2011-2020 годы.

Правительство в среду разорвет программу экономического сотрудничества с Россией

Об этом сказано в повестке дня заседания правительства, опубликованной на сайте Кабмина. Согласно документу, проект постановления на заседании должен представить первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

Сегодня также члены правительства намерены утвердить Государственную целевую экономическую программу развития автомобильных дорог общего пользования государственного значения на 2018- 2022 годы, а также размер страхового запаса природного газа на 2018 год.

Министры также рассмотрят вопрос о Порядке использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для информационного и организационного обеспечения проведения 9-го Международного форума по энергетике для устойчивого развития.

Планируется утвердить порядок образования Совета по государственной поддержке кинематографии.

Кроме того, члены правительства намерены рассмотреть финплан ГП "Энергорынок" на 2018 год и другие вопросы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины на сегодняшнем пленарном заседании рассмотрит соглашения о военном сотрудничестве с Польшей и Румынией. Соответствующая повестка дня опубликована на сайте парламента.


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