Правительство в среду разорвет программу экономического сотрудничества с Россией

Об этом сказано в повестке дня заседания правительства, опубликованной на сайте Кабмина. Согласно документу, проект постановления на заседании должен представить первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

Сегодня также члены правительства намерены утвердить Государственную целевую экономическую программу развития автомобильных дорог общего пользования государственного значения на 2018- 2022 годы, а также размер страхового запаса природного газа на 2018 год.

Министры также рассмотрят вопрос о Порядке использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для информационного и организационного обеспечения проведения 9-го Международного форума по энергетике для устойчивого развития.

Планируется утвердить порядок образования Совета по государственной поддержке кинематографии.

Кроме того, члены правительства намерены рассмотреть финплан ГП "Энергорынок" на 2018 год и другие вопросы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины на сегодняшнем пленарном заседании рассмотрит соглашения о военном сотрудничестве с Польшей и Румынией. Соответствующая повестка дня опубликована на сайте парламента.