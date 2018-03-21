Парубий призвал ЕС ввести санкции за строительство "Северного потока-2"

Государственный департамент США уже заявил, что такие компании могут попасть под санкции. Теперь это должны сделать страны Евросоюза. Такое мнение в среду, 21 марта, открывая пленарное заседания, высказал председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Он также напомнил, что две недели назад, по инициативе Украины, главы парламентов Украины, Литвы, Польши и Молдовы подписали совместное письмо о недопустимости проекта "Северный поток-2", который является угрозой для энергетической безопасности Украины. И очень важно, что наш голос был услышан, - сказал глава парламента, добавив, что в заявлении Госдепа среди прочего говорится, что строительство указанного газопровода подрывает энергетическую стабильность и безопасность Европы и предоставит России еще одно средство для оказания давления на европейские страны, особенно на такие, как Украина.

Вместе с тем Парубий отметил, что "Северный поток-2" - это российское оружие в войне не только против Украины, а против всех стран свободного мира, а потому он надеется на "стратегическую мудрость международных партнеров".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 21 марта представитель Госдепартамента США Гезер Науерт заявила, что иностранные компании, участвующие в проекте строительства газопровода "Северный поток-2" могут попасть под санкции.