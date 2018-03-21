11:15 21.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100189150:Polishuk

НБУ определил системные банки Украины

Национальный банк Украины определил банки, банкротство или ненадлежащее функционирование которых может создать системные риски для финансовой системы страны.

НБУ определил системные банки Украины

В список так называемых "системных" банков вошли три самых крупных банка страны. Как сообщает пресс-служба НБУ, в среду, 21 марта, было принято постановление правления центрального банка № 161-рш от 20 марта 2018 года.

Таким образом, на 2018 системными определены ПАО КБ "ПриватБанк", ПАО "Укрэксимбанк" и ПАО "Ощадбанк". Указанные банки имели статус системно важных в течение последних двух лет.

К ним Национальный банк может применять усиленные пруденциальные требования, в частности повышенные нормативы ликвидности и капитала. Это соответствует общепринятой мировой практике, - заверили в Нацбанке, добавив, что статус системно важного определяет особый режим надзора за банком.

Порядок определения системно важных банков осуществляется на основании положения, утвержденного постановлением правления НБУ от 25 декабря 2014 №863.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины принял решение расширить перечень данных о финансовом состоянии банков, а также о выполнении ими пруденциальных требований.

С марта текущего года регулятор намерен начать ежемесячную публикацию значений экономических нормативов и составляющих регулятивного капитала в разрезе отдельных банков.


Поделиться
Читайте также:
 
Для досмотра депутатов в Раде установили специальное оборудование Курс биткоина поднялся выше 9000 долларов за монету Где дать объявление о поиске работы В Днепре рухнула крыша подземного перехода – ФОТО, ВИДЕО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив