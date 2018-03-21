НБУ определил системные банки Украины

В список так называемых "системных" банков вошли три самых крупных банка страны. Как сообщает пресс-служба НБУ, в среду, 21 марта, было принято постановление правления центрального банка № 161-рш от 20 марта 2018 года.

Таким образом, на 2018 системными определены ПАО КБ "ПриватБанк", ПАО "Укрэксимбанк" и ПАО "Ощадбанк". Указанные банки имели статус системно важных в течение последних двух лет.

К ним Национальный банк может применять усиленные пруденциальные требования, в частности повышенные нормативы ликвидности и капитала. Это соответствует общепринятой мировой практике, - заверили в Нацбанке, добавив, что статус системно важного определяет особый режим надзора за банком.

Порядок определения системно важных банков осуществляется на основании положения, утвержденного постановлением правления НБУ от 25 декабря 2014 №863.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины принял решение расширить перечень данных о финансовом состоянии банков, а также о выполнении ими пруденциальных требований.

С марта текущего года регулятор намерен начать ежемесячную публикацию значений экономических нормативов и составляющих регулятивного капитала в разрезе отдельных банков.