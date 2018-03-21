10:15 21.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нацбанк установил правила округления сумм при наличных расчетах

Национальный банк Украины во вторник, 20 марта, утвердил правила округления сумм при расчетах.

Нацбанк установил правила округления сумм при наличных расчетах

Как сообщает пресс-служба регулятора, отныне предприятия торговли и сферы услуг могут проводить округления в чеке суммы расчетов наличными деньгами в сторону уменьшения при сумме от одной до четырех копеек или в сторону увеличения - при сумме от пять до девяти копеек.

Такие правила начнут действовать с 1 июля 2018 года после прекращения дополнительной чеканки в наличное обращение монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек.

При этом Центральный банк Украины ожидает, что правила округления будут применяться справедливо и прозрачно для обеих сторон расчетов. Вместе с тем округления не будут проводиться при безналичных расчетах.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, НБУ выпустил новые монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен, которые со временем должны заменить банкноты. Также регулятор принял решение прекратить чеканить монеты мелких номиналов в 1, 2, 5 и 25 копеек.


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