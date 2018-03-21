Нацбанк установил правила округления сумм при наличных расчетах

Как сообщает пресс-служба регулятора, отныне предприятия торговли и сферы услуг могут проводить округления в чеке суммы расчетов наличными деньгами в сторону уменьшения при сумме от одной до четырех копеек или в сторону увеличения - при сумме от пять до девяти копеек.

Такие правила начнут действовать с 1 июля 2018 года после прекращения дополнительной чеканки в наличное обращение монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек.

При этом Центральный банк Украины ожидает, что правила округления будут применяться справедливо и прозрачно для обеих сторон расчетов. Вместе с тем округления не будут проводиться при безналичных расчетах.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, НБУ выпустил новые монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен, которые со временем должны заменить банкноты. Также регулятор принял решение прекратить чеканить монеты мелких номиналов в 1, 2, 5 и 25 копеек.